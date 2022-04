Covid, Asl Bari: -11% di contagi negli ultimi sette giorni

La frenata dei contagi da Covid-19 in provincia di Bari viene confermata anche nella settimana tra l'11 e il 17 aprile. Nell'ultimo report della Asl di Bari, reso noto oggi, il tasso d'incidenza scende sotto quota mille casi per 100mila abitanti, attestandosi a 934,7 casi, quasi 11 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione precedente, pari a 1050,1 casi per 100mila abitanti.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sino ad oggi sono state somministrate 3 milioni e 30.608 dosi di vaccino anti-Covid, suddivise tra 1 milione e 122.353 prime dosi, 1 milione e 86.077 seconde, 818.012 terze e 4.166 quarte dosi.

Stando ai dati della Asl barese, 1 milione e 87.889 residenti over 50 tra Bari e provincia hanno ricevuto due dosi di vaccino e quasi 800mila (dai 12 anni) hanno fatto anche il booster, con una copertura del 90,3% tra gli over 50 e un picco del 95% tra gli ottantenni.

