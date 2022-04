"Cerco Claudio", associazioni e cittadini ricordano l'omicidio di Claudio Lasala

Domani, sabato 23 aprile, a Barletta, si terrà una manifestazione cittadina cui interverranno oltre 50 associazioni e centinaia di studenti e cittadini barlettani. Si intitola “Cerco Claudio” e si svolgerà dalle 19 alle 24 nel centro storico della città.

A promuovere l’iniziativa è il neonato movimento “Cerco Barletta”, costituito da un gruppo di cittadini in seguito alla morte di Claudio Lasala, ucciso con una coltellata all’addome la sera del 30 ottobre. Le più recenti morti di Michele Cilli e Giuseppe Tupputi hanno ulteriormente spinto gli organizzatori a mettersi in moto.

«Non è possibile dimenticare fatti così gravi, così assurdi - spiegano i promotori dell’iniziativa - e soprattutto non possiamo accettarlo. Con questa manifestazione - aggiungono - intendiamo far emergere il bene, il buono e il bello della nostra città. Perché la gran parte dei barlettani non considera normali episodi e comportamenti violenti, incivili e discriminanti e sentono la necessità di denunciare il degrado e il disagio partendo dalla ricerca dei comportamenti sani».

La maratona comincerà alla 19. Tutti i lavori e i progetti proposti dalle associazioni e dagli studenti coinvolti saranno oggetto di una Exhibition nella zona del Castello. Alle 23, infine, è previsto un sentito momento di raccoglimento.

© Riproduzione riservata