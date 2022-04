Beni per 100 mila euro sequestrati ad un affiliato al clan di Bari Vecchia

L'Ufficio Misure di Prevenzione patrimoniali della Questura di Bari ha sequestrato beni per un valore di 100mila euro al pluripregiudicato Francesco Martiradonna, 22 anni, ritenuto vicino al clan Capriati di Bari Vecchia. In particolare il provvedimento, disposto dal Tribunale del capoluogo, ha posto i sigilli a un immobile nel comune di Bari e a due scooter. Martiradonna, nipote del cassiere storico dei Capriati, Vito detto Vitin l'Enel, ha precedenti per reati contro il patrimonio e droga. Nel 2019, appena uscito dal carcere minorile, fu sorpreso a festeggiare il 18esimo compleanno per strada con l'esibizione di un cantante neomelodico insieme ad altri giovani vicini a famiglie mafiose della città.

© Riproduzione riservata