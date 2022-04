Auto in fiamme tra Foggia e Cerignola, disagi per gli automobilisti

Chiusura in entrambi i sensi di marcia per un veicolo in fiamme sulla A14. Chiuso il tratto di strada tra Foggia e Cerignola Est per più di un'ora e poi riaperto. Stessa cosa per gli utenti diretti a Bari che hanno per più di un'ora percorso, dopo l'uscita obbligatoria a Foggia, la Statale 673e poi la 16 Adriatica e Provinciale. Il fatto è successo intorno alle 12.30 di oggi, lungo la direttrice Bologna-Taranto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione VIII Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Percorso inverso per gli utenti in direzione Pescara.

