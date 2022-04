Andria, all'ospedale Bonomo la lombalgia si cura con la radiofrequenza

All'ospedale Bonomo, di Andria, la lombalgia si cura con la radiofrequenza. Infatti, dal mese di febbraio una nuova tecnica innovativa, mini-invasiva e non farmacologica, è utilizzata nella Unità operativa di anestesia e rianimazione, diretta dal dottor Nicola Di Venosa, per contrastare il dolore cronico alla schiena.

Si tratta di una terapia svolta attraverso la tecnologia della radiofrequenza con la quale sono già stati trattati al Bonomo, con successo, quindici casi di lombalgia cronica che, normalmente, si configura quando il dolore alla schiena persiste per un periodo di almeno 3-6 mesi senza interruzione. Secondo le stime, l'80 per cento degli italiani almeno una volta nella vita è vittima di un episodio di lombalgia, e questi dal 5 al 10 per cento si trasformano in dolori cronici.

La radiofrequenza rappresenta una nuova tecnologia nel trattamento del dolore acuto e cronico. Un fine ago, detto cannula, del diametro di 0,7 mm, dopo anestesia locale, viene introdotto nella pelle e, quindi, con l’aiuto della radioscopia, verso il nervo o la struttura che si desidera trattare.

