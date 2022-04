Spaccata al distributore di benzina a Ostuni: ladri in fuga a mani vuote

Hanno tentato di rubare la cassa automatica, ma l’attivazione dell’allarme li ha costretti alla fuga a mani vuote. E’ andata male alla banda di ignoti malfattori che ha assaltato il distributore di benzina “Star Oil” situato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, nell’agro della Città Bianca. Si presume che i malfattori abbiano divelto la colonnina dell’impianto self service utilizzando un mezzo pesante, ma nel timore dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine, si sono dileguati per le vie limitrofe. Sul posti si sono recati gli operatori di un istituto di vigilanza e i poliziotti del commissariato di Ostuni. Si indaga per risalire agli autori della spaccata.

