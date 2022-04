Puglia: dalla Regione 450mila euro per il collegamento Manfredonia-Tremiti

Dando seguito a un emendamento votato all'unanimita' dal Consiglio regionale in linea con quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti, la Giunta regionale pugliese ha stanziato 450mila euro per l'istituzione di un servizio di collegamento marittimo diretto Manfredonia-Isole Tremiti. Si tratta di un servizio stagionale, istituito al momento in via sperimentale, che avra' le caratteristiche e le tariffe di un servizio di trasporto pubblico locale e che verra' gestito dalla Provincia di Foggia, la quale dovra' provvedere all'affidamento a seguito di una procedura a evidenza pubblica. Il servizio dovra' svolgersi con collegamento diretto veloce e frequenza di almeno tre coppie di corse settimanali

© Riproduzione riservata