Paura sulla complanare Bari-Brindisi, scontro fra due auto: due persone soccorse dal 118

Momenti di paura sulla complanare della strada statale 379 (Bari-Brindisi) dove una Fiat Punto condotta da una donna, per cause non ancora accertate, è finita contro una Renault Capture. Due le persone ferite, si tratta della conducente della Fiat e di un passeggero dell'altro veicolo. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, la Fiat Punto era alimentata a Gpl. L'incidente si è verificato all'altezza di Apani, i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale.

