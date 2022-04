Gagliano del Capo, con l'auto contro il muro di un'abitazione: 80enne muore sul colpo

Tragico incidente nel pomeriggio a Gagliano del Capo, comune del Salento. A perdere la vita un uomo molto conosciuto in paese che per anni ha gestito un fruttivendolo. Impatta contro la recinzione in pietra di un'abitazione e muore sul colpo. É accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, a Gagliano del Capo in via 4 novembre. La vittima, a bordo di una Fiat Panda è F.V. un 80enne del posto che per decenni ha gestito un fruttivendolo in piazza a Gagliano del Capo. L'anziano, probabilmente colto da malore, è stato soccorso da un giovane che ha spento l'auto dell'uomo, ancora accesa ed accelerata, ed allarmato i carabinieri, il 118 e la protezione civile. Inutile l'intervento tempestivo ed ogni tentativo di rianimazione. Per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo si sia recato in farmacia, avvertendo già dei fastidi, e poi a far visita sulla tomba della moglie presso il cimitero comunale. L'impatto mortale è avvenuto durante la strada del ritorno verso casa.

