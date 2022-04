Ferrovia, guasto sulla Foggia-Lecce: quasi tre ore di interruzione e tanti disagi

Si è risolto intorno alle 8.30 il guasto che dalle 5.40 ha interessato la linea Foggia - Bari - Lecce: il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Bari Centrale per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

La causa è legata all'aggancio dei cavi da parte del pantografo di un treno, circostanza che ha obbligato i tecnici di Rfi ad un complicato intervento di ripristino della funzionalità della rete e dello stato dei luoghi

Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni da e per Foggia, Pescara, Bologna, Milano hanno subito ritardi fino a 120 minuti. Il traffico del trasporto regionale in direzione Lecce/Taranto è stato rallentato fino a 30 minuti. Attivato il servizio bus sostitutivo tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito.

