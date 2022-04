Invasione di campo in Foggia-Catanzaro, 5 anni di Daspo a due tifosi rossoneri

Provvedimento della Questura di Foggia emesso nelle ultime ore. Cinque anni di Daspo per due tifosi del Foggia: questo è il provvedimento in merito alle invasioni di campo avvenute nel corso della gara tra i rossoneri e il Catanzaro dell'11 aprile scorso. I provvedimenti in questione sono stati emessi dalla Questura di Foggia, anche sulla base dell’ immediata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, avviata nell’immediatezza dei fatti, che ha consentito di identificare ed acquisire convergenti profili di responsabilità nei confronti dei predetti che hanno costretto l’arbitro a sospendere temporaneamente l’incontro di calcio. Va ricordato che i disordini scoppiarono alla metà del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore alla formazione ospite con invasione di campo.

© Riproduzione riservata