Michele De Palo, il barbiere di Corato va in pensione e regala la sua attività

Michele De Palo, 82 anni, storico barbiere di Corato, ha deciso di andare in pensione ma non di chiudere l'attività: la regala a chi volesse continuare a portarla avanti.

È proprio un dono quello che De Palo è intenzionato a fare, purché dall'altra parte ci sia la stessa voglia e passione che spinsero Michele, giovanissimo, ad intraprendere il suo percorso: De Palo, infatti, è stimato da tutta la città, anche perché è acconciatore sia maschile e sia femminile.

Il barbiere fa sapere che il locale è ancora perfettamente funzionante, così come tutta l'attrezzatura. Chi dovesse rilevarlo deve semplicemente alzare la saracinesca e mettersi a lavorare. In cambio, oltre la passione per questo lavoro, chiede soltanto acconciature gratis per sé e la sua famiglia.

