Donazione organi, Foggia maglia nera d'Italia

Foggia è la maglia nera d'Italia per quanto riguarda le donazioni di organi: il consenso espresso all'espianto è del 51,3 per cento della popolazione.

È quanto emerge fra i dati pugliesi ricavati dall'ultima edizione dell'Indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che riporta i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell'emissione della carta d'identità negli uffici di anagrafe dei 6.845 comuni italiani in cui il servizio è attivo.

In Puglia la città più generosa è Leverano, in provincia di Lecce, con un tasso di consensi del 98,5 per cento. al secondo e terzo posto Corigliano d'Otranto e Gagliano del Capo.

Complessivamente la Puglia è 16ma fra le regioni italiane, con un consenso della donazione del 64,1 per cento. Bari è la prima regione per disponibilità all'espianto, seguita da Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce e Foggia, desolatamente 107ma e quindi ultima nel Paese.

