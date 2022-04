Bari, corso d'Italia immerso nel degrado. Pronto un esposto contro l'amministrazione

Non si placano le proteste dei residenti di Corso Italia, a non molta distanza dalla stazione centrale di Bari. Nonostante le promesse di intervento, la zona continua ad essere in stato di degrado e il numero dei senza fissa dimora che sceglie gli archi del sottovia ferroviario per dormirvi aumenta. Il presidente del movimento Riprendiamoci il Futuro, Luigi Cipriani, continua a chiedere all'amministrazione di trovare una soluzione dignitosa sia per i cittadini che abitano nella zona sia per i clochard. E nelle ultime ore ha criticato il sindaco Antonio Decaro dopo il rifacimento delle aiuole nella centrale corso Cavour.

"Caro Sindaco - ha scritto - premesso che sono d’accordo per una città bella e vivibile, lei la realtà la nasconde in quanto ama apparire solo per la riqualificazione della nostra città limitatamente a pochi isolati del Murattiano mentre da sempre gran parte degli altri quartieri sono in grave degrado e abbandono. Le volevo ricordare che lei è stato eletto per fare il Sindaco di Bari e non certo il Sindaco di alcune vie della nostra città".

Nei prossimi giorni, annuncia Cipriani, verrà depositato un esposto alle forze dell'ordine e chiede un'assemblea cittadina per risolvere il problema.

© Riproduzione riservata