Avaria al timone: barca a vela soccorsa da motovedetta della Capitaneria

Mayday al largo delle coste di Brindisi: è giunta presso la radio della sala operativa della Capitaneria di Porto una richiesta di aiuto da parte di una barca a vela con un’avaria al timone. L’imbarcazione, lunga circa 11 metri e con tre persone a bordo, spaventate da quanto stava accadendo, era a circa tre miglia dal porto di Brindisi. Aveva mollato immediatamente gli ormeggi si è diretta verso l’unità in difficoltà la Motovedetta Sar Cp844; una volta raggiunto il natante in difficoltà, il personale di bordo, in considerazione delle proibitive condizioni meteo marine presenti, ha ritenuto di non procedere al trasbordo dei tre occupanti, ma di rimorchiarla fino al Porto. L’unità è stata ormeggiata ad una banchina del porto ed i tre occupanti, assistiti ed accompagnati presso una locale struttura alberghiera.

