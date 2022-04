Mega rissa a Cerignola, volano sedie davanti a un bar

È successo poco dopo le 23 in viale Roosevelt a Cerignola dove è scoppiata una mega rissa davanti a un bar.

Due ragazzi si sono affrontati senza esclusione di colpi. Sono volate sedie per colpire l'avversario, poco dopo sono intervenuti anche gli amici dei due rivali ed è successo il finimondo.

Intervento immediato di due agenti di Polizia Locale, ma poco hanno potuto fare se non chiamare rinforzi. Il gruppo dei ragazzi si è dileguato, ma a quanto pare gli agenti in seguito hanno indentificato gli autori della rissa. In quel momento viale Roosevelt era affollata di gente e di fatto si è concretizzato il rischio di ritrovarsi coinvolti anche per molti cittadini e bambini.

