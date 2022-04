Lo Stato si fa sentire nel foggiano: oltre 200 arresti nei primi 100 giorni del 2022

Centinaia di operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e della guardia di Finanza, hanno setacciato la provincia di Foggia in questi primi giorni del 2022. 17 operazioni e 202 arresti: è questo il bilancio dei primi 100 giorni dell’articolato dispositivo di prevenzione ad ‘Alto Impatto’ fortemente voluto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese attraverso l’utilizzo di numerosi reparti speciali e di rinforzo inviati in Capitanata dal ministero dell’Interno per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine.

Tutto è partito dopo i sette attentati dinamitardi dei primi undici giorni del 2022. Arresti importanti a Foggia, San Severo, Cerignola ed in tutto il Gargano. Pioggia di misure cautelari anche a marzo: sessanta in tutto in quattro operazioni con centinaia di operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e della guardia di Finanza, che hanno setacciato in lungo e in largo la provincia di Foggia.

