Brindisi, masseria semidistrutta a causa di un incendio: ipotesi dolosa

Un incendio di vaste proporzioni ha semidistrutto, la scorsa notte, una masseria del Brindisino. Il complesso si trova lungo la strada provinciale San Pancrazio Salentino - Erchie. Il rogo, dalle prime indagini di natura dolosa, è partito dai tubi di gomma dell’irrigazione, per poi estendersi a un deposito, materiale e mezzi agricoli nelle vicinanze. Le fiamme si sono propagate con velocità, alimentate dal forte vento. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da Brindisi e da Francavilla Fontana. I caschi rossi hanno dovuto lavorare fino all’alba per avere ragione dell’incendio, i cui danni sono ingenti. Indagini sono in corso.

