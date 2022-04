Lecce, versa un secchio d'acqua in strada. Multato dalla polizia locale

Ha scritto anche sul profilo Facebook del sindaco di Lecce un operaio che di mestiere lava le vetrine dei negozi del centro cittadino, manifestando grande delusione per quanto accadutogli.

Infatti, finito il lavoro, ha gettato a bordo strada un secchio d’acqua e pochi istanti dopo è stato fermato e multato da agenti della Polizia locale: somma da pagare, 100 euro.

«Mi chiedo come si possa multare un operatore che, dopo avere pulito delle vetrine di un negozio, versa mezzo secchio d'acqua a bordo strada – scrive nel post l’operatore sanzionato -. Consapevole del fatto che è vietato, credo però che, per costruire un futuro migliore, serva anche un po' di tolleranza».

Per Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei diritti, «al Comune si Lecce i numeri dei verbali e dei relativi proventi hanno superato ogni ragionevolezza, specialmente in un momento così grave di crisi in cui 100 euro fanno la differenza».

