Gargano difficile da raggiungere. Dal 20 aprile chiusa la galleria di Mattinata

Si spera solo che i lavori che interessano le strade del Gargano termino al più presto in attesa della valanga di turisti che invaderanno il Promontorio con le sue belle coste. Nelle ultime ore la stessa strada statale 688, chiusa al traffico fino a meno di due settimane fa dal km 3 al km 9,935 per i lavori di sistemazione idraulica del torrente ‘Mattinatella’, dal 20 aprile sarà di nuovo interdetta al traffico, ma questa volta in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, ad esclusione dei giorni festivi.

Lo prevede un’ordinanza firmata il 14 aprile dal responsabile della struttura territoriale di Anas Spa, Vincenzo Marzi. La società del Gruppo Fs Italiane “ha la necessità di eseguire delle indagini endoscopiche integrative presso le Gallerie San Benedetto, Papone, Sperlonga e Palombari site sulla SS688 Variante di Mattinata”. Secondo il cronoprogramma, da mercoledì 20 aprile fino a mercoledì 4 maggio è prevista la chiusura al traffico totale, con deviazione sulla Statale 89 e sulla Sp53. Da giovedì 5 maggio a venerdì 27 maggio, invece, è prevista la chiusura al traffico di una corsia di marcia con l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico.

© Riproduzione riservata