Foggia, sequestrati centinaia di cosmetici “pericolosi”

A Foggia la Guardia di Finanza, durante un controllo finalizzato a garantire la sicurezza dei prodotti posti in vendita al pubblico, ha sequestrato 153 articoli per la cosmesi risultati privi dei requisiti di sicurezza per la salute pubblica. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità competente per violazione delle disposizioni in materia di codice del consumo.

Sempre a Foggia, personale della Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 41 anni e un uomo di 50 anni che, dopo la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, sono stati trasferiti in carcere per aver, il primo, opposto resistenza nel corso di un controllo effettuato dal personale delle Volanti scagliandosi con veemenza contro gli operatori intervenuti e, il secondo, per un tentativo di furto all’interno di un esercizio commerciale.

