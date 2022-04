Troia, nascondeva droga in un cassetto della cucina e in un mobile della cantina: arrestato

A Troia, nel foggiano, il personale dell’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto, per evasione e detenzione illegale di sostanza stupefacente, un uomo di 42 anni che, nonostante fosse in stato di detenzione domiciliare per essersi reso autore, in passato, di svariati reati contro il patrimonio e di violazioni in materia di sostanza stupefacenti, veniva sorpreso dai militari nelle vie del centro cittadino e, solo grazie alla accurata perquisizione personale e domiciliare effettuata dal personale intervenuto nell’immediatezza, veniva trovato in possesso di circa 70 grammi di materiale stupefacente abilmente occultato all’interno di un marsupio e nella sua abitazione, in particolare in un cassetto della cucina e in un mobile della cantina.

