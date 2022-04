San Severo, quattro arresti per furti, spaccio di droga ed evasione

A San Severo, il personale del Commissariato di Polizia ha arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione un uomo di 58 anni e una donna di 36 anni perché ritenuti responsabili, rispettivamente, il primo, di riciclaggio in quanto sorpreso mentre “tagliava” con la fiamma ossidrica un automezzo precedentemente rubato all’interno di una cava dismessa di Apricena e, la seconda, alla pena di anni 2 di reclusione, in esecuzione di un ordine di carcerazione, per essersi resa responsabile, in passato, di plurime cessioni di sostanze stupefacenti e aver partecipato a un sodalizio dedito ad attività di spaccio tra San Severo e la provincia molisana di Campobasso.

Sempre nella città di San Severo, il personale del Commissariato ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, alla pena di 7 anni di reclusione un uomo di 58 anni per aver fatto parte, in passato, di un sodalizio criminale operante tra le città di San Severo e Pescara dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che veniva importata dall’estero.

Sempre nel comune di San Severo, personale dell’Arma ha arrestato per evasione un uomo di 36 anni che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari da scontare all’interno di una comunità terapeutica di Apricena per una serie di furti perpetrati in passato, anche all’interno di abitazioni, ha infranto più volte le prescrizioni imposte e, in una di queste occasioni, ha fatto rientro all’interno della comunità brandendo una motosega asportata in precedenza dall’interno di un veicolo.

