Notte da incubo a Trani. Furto in una pescheria e almeno cinque auto rubate

Un furto con scasso in una pescheria, un altro in casa ed almeno cinque vetture rubate. È questo il pesantissimo bilancio della notte fra venerdì e sabato Santo a Trani, secondo i primi dati raccolti. Il reato predatorio più grave è avvenuto in via Superga, ai danni di un'attività commerciale di pescato. I malviventi vi sono penetrati dalla porta sul retro non prima di avere oscurato con degli stracci le telecamere di sorveglianza. Erano due e avevano entrambi i volti travisati da cappucci e mascherine. Rubati tutti i frutti di mare, i prodotti congelati in frigo, vini e pasta.

In un'altra zona della città i malviventi hanno aperto con una fiamma ossidrica la porta blindata della casa di un docente, mettendola a soqquadro alla ricerca di soldi e preziosi.

Quando commerciante e insegnante si sono recati ai carabinieri, per le rispettive denunce hanno anche preso atto del fatto che in coda c'erano ben cinque automobilisti cui erano state sottratte le auto.

