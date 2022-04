Mareggiata a Tricase, cede un pezzo del molo

Le forti mareggiate di questi giorni hanno spazzato via un pezzo di molo nei pressi del Faro di Punta Cannone, a Tricase Porto. Subito dopo la scoperta, la zona è stata transennata e il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, ha assicurato che si agirà nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area.

A causare lo smottamento, o comunque a favorirlo, potrebbe essere stata l’azione erosiva del mare e l’assenza, nel corso degli anni, di interventi di manutenzione adeguati a garantire la stabilità della banchina di cemento. Peraltro, nonostante il divieto di balneazione che insiste nella zona portuale, proprio l’area interessata e la zona circostante sono meta particolarmente frequentata dai bagnanti. Il primo cittadino fa sapere che «è stata già data comunicazione alla Capitaneria di Porto e avviata la progettazione dei lavori di ripristino. Si è provveduto ad inoltrare, con urgenza, la richiesta alla Regione Puglia del finanziamento della somma necessaria». L’intervento risulta particolarmente urgente anche perché il Porto di Tricase è molto frequentato in ogni stagione e sono molte le persone che, con l’arrivo della primavera, scelgono questo posto per una passeggiata o per fare sport.

