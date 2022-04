Fugge perché guidava privo di patente e assicurazione dell'auto: 52enne arrestato

A Biccari, nel foggiano, i Carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 52 anni privo di patente di guida e della relativa copertura assicurativa che, mentre percorreva la strada provinciale 130, che copre il tratto stradale che va da Lucera a Valfortore, alla vista dei militari, invertiva repentinamente la marcia e dava vita ad un inseguimento che terminava grazie al tempestivo e prudente agire degli operatori intervenuti.

A San Marco in Lamis, sul Gargano, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un uomo di 55 anni che, nel corso di un controllo effettuato dai militari non risultava all’interno dell’abitazione ove stava scontando gli arresti domiciliari per dei precedenti reati contro la persona. Gli operatori, tempestivamente ponevano in essere una scrupolosa attività di ricerca che consentiva di rintracciare l’uomo, mentre passeggiava, e di sottoporlo nuovamente agli obblighi di detenzione.

