Foggia, ancora blitz delle forze dell'ordine con 12 arresti

A seguito della pressione esercitata sui sodalizi criminali, durante l’operazione sono state arrestate 12 persone. Sono stati sequestrati componenti elettrici e meccanici riconducibili ad autovetture provento di furto, loghi contraffatti di note case motociclistiche, sostanze stupefacenti, denaro in contanti provento dell’attività di spaccio, e due centri di scommesse clandestini con 11 postazioni irregolari. Nella città di Foggia, a seguito delle indagini espletate dalla squadra mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, è stata data esecuzione ad ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di incendio, danneggiamento e violazione di domicilio.

Diversi sono gli episodi attribuibili al predetto. Infatti, dalle risultanze investigative raccolte nella fase delle indagini preliminari, il destinatario della misura, unitamente ad un complice, si sarebbe introdotto illegalmente all’interno di un complesso abitativo situato in una delle piazze del centro storico di Foggia e, dopo avere cosparso di liquido infiammabile il pianerottolo ed il portone di ingresso di uno studio professionale, ha appiccato il fuoco provocando un incendio.

Ulteriori approfondimenti hanno permesso altresì di raccogliere ulteriori elementi indiziari circa il coinvolgimento del destinatario della predetta misura cautelare in un ulteriore e diverso evento incendiario avvenuto nel decorso mese di marzo. Anche relativamente a tale episodio delittuoso, la visione delle immagini di video sorveglianza, suffragate dai sequestri del vestiario da parte degli agenti della squadra mobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. In particolare, il giovane, in concorso con un coetaneo, avrebbe appiccato un ulteriore incendio in corrispondenza dell’ingresso dell’abitazione di una vittima diversa dalla precedente, utilizzando un pneumatico cosparso di liquido infiammabile che è stato dato alle fiamme. In tale circostanza, il tempestivo intervento degli agenti della polizia di Stato ha consentito di limitare i danni causati dall’incendio e, di arrestare la fuga degli indagati immediatamente dopo l’evento delittuoso.

