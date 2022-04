Cerignola, nascondeva 6 chili di cocaina nella porta scorrevole: arrestato 45enne

La Guardia di Finanza del Gruppo di Foggia, nell’ambito dei servizi rafforzati di controllo del territorio, all’esito di una perquisizione domiciliare, ha arrestato e portato in carcere, nella città di Cerignola, un soggetto di 45 anni per detenzione di 6,6 chili di cocaina, abilmente occultata all’interno di una porta scorrevole dell’abitazione e successivamente sequestrata unitamente a circa 15 mila euro in contanti e materiale vario per la preparazione e il confezionamento di stupefacente per il commercio e lo spaccio.

Nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale e irregolare, a Stornara e Orta Nova i Finanzieri del Gruppo di Foggia e della Compagnia di Cerignola hanno individuato, in alcuni circoli ricreativi, due centri di scommessa clandestini, sequestrando 11 postazioni di gioco e varie ricevute di scommesse. Ai due titolari sono state contestate sanzioni per oltre 70.000 euro.

© Riproduzione riservata