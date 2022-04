Brindisi, due auto prendono fuoco in marcia a distanza di poche ore

Due episodi simili di autovetture in fuoco durante la marcia si sono verificati a distanza di poche ore nel Brindisino. Il primo sulla strada statale 16 per Tuturano ha coinvolto un Suv Nissan. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Fortunatamente non si sono registrati feriti e dopo lo spegnimento delle fiamme l'area è stata posta in sicurezza. Sul posto sono intervenuti, anche, i carabinieri. Il secondo episodio sulla provinciale 83 per Tuturano. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non si sono registrato feriti. Sul posto la pattuglia dei carabinieri.

© Riproduzione riservata