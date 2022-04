Trani, violenza sessuale ad una coetanea: indagati sei 14enni

Violenza sessuale in concorso, percosse, produzione di materiale pornografico. è quello per cui sono indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, a vario titolo, sei 14enni di Trani che avrebbero ripetutamente molestato una loro coetanea. È stata proprio la vittima, stanca dei soprusi, a parlarne ai genitori che, a loro volta hanno sporto denuncia.

Secondo le prime ricostruzioni, il branco stava mettendo sempre più sotto pressione la ragazza, arrivando a palpeggiarla ed a pretendere foto osé minacciandola di postarle in rete se non avesse accondisceso ai loro ricatti.

Le vessazioni si sarebbero ripetute ed intensificate da ottobre 2021 a febbraio 2022, quando la vittima ha infranto il muro del silenzio e i Carabinieri sono entrati in azione.

I militari hanno sequestrato tutti i telefoni, compreso quello della vittima, trovandovi quelle che sarebbero già prove significative rispetto a quanto denunciato.

