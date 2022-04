Tentano furto in appartamento: tre arresti a Bari

Furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli. Con questa accusa i Carabinieri di Bari hanno arrestato in flagranza di reato due georgiani, di 22 e 23 anni, e uno sloveno, di 29, tutti senza fissa dimora.

I tre, di cui uno con il volto travisato, sono stati sorpresi all’interno di un appartamento, in cui si erano entrati mediante effrazione della porta di ingresso, mentre si impossessavano di argenteria, vestiti ed elettrodomestici già messi in sacchi e pronti per essere portati via. Uno dei tre indossava un marsupio contenente attrezzi da scasso.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato convalidato dal Gip, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

