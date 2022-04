Notte dell'Addolorata a Trani, oltre 100 auto multate e 15 rimosse

Oltre 100 veicoli multati, di cui 15 rimossi, è il bilancio della notte dell'Addolorata a Trani, la processione più sentita dalla città in prospettiva della quale vengono emanati provvedimenti che tutelino il percorso del corteo religioso.

Le auto erano tutte parcheggiate in zone che avrebbero intralciato la processione, e così la Polizia locale è dovuto intervenire spesso con le maniere forti, attraverso il carro attrezzi.

Al netto degli intralci automobilistici, però, la notte è trascorsa nella massima serenità e in un clima di raccoglimento che è proprio quello che la processione, tornata dopo due anni di assenza causa pandemia, richiede.

