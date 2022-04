Foggia: sequestrato il relitto dell'Eden V incagliato a Lesina dal 1988

È stato sequestrato, su disposizione della procura di Foggia, il relitto della motonave Eden V, in contrada Morella a Lesina (Foggia), che rimase incagliato il 16 dicembre 1988.Il decreto di sequestro, a scopo probatorio, è stato eseguito da Nucleo operativo della polizia ambientale della Guardia costiera di Manfredonia (Foggia). Con il sequestro, stando a quanto si apprende, sarà possibile accelerare le operazioni di rimozione per le quali la Regione Puglia ha stanziato 560mila euro e procedere con accertamenti tecnici finalizzati alla verifica di eventuali sostanze inquinanti ancora presenti a bordo. Il relitto è stato affidato in custodia al funzionario responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Lesina.

