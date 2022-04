Canosa di Puglia, in casa con 74 dosi di hashish. Due arresti

Settantaquattro dosi di hashish, per un poso complessivo di 106 grammi, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, nonché ulteriori 28 dosi di marijuana, del peso complessivo di 28 grammi, unitamente a materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga. È quanto hanno scoperto e sequestrato a Canosa di Puglia i Carabinieri i quali, avendo sospettato la presenza di sostanze stupefacenti in una abitazione, decidevano di eseguire una perquisizione domiciliare.

I militari sorprendevano così un 24enne incensurato ed un 22enne, con piccoli precedenti di polizia, entrambi di Canosa, mentre erano intenti a confezionare varie dosi di stupefacenti da immettere sul mercato. L'incensurato è stato ristretto agli arresti domiciliari, il suo amico tradotto al carcere di Turi.

© Riproduzione riservata