Bisceglie, perquisiti quattro "amici" al bar: droga sequestrata

Erano tutti in un bar di Bisceglie forse non soltanto per intrattenersi, ma molto probabilmente anche per consumare sostanze. Tanto che, alla vista di una pattuglia della Polizia in servizio di controllo del territorio da quelle parti, provavano a defilarsi per eludere un eventuale controllo.

Ciononostante le quattro persone in questione, di età compresa fra 22 e 39 anni, sono state fermate, identificate e risultavano tutte con precedenti penali e di polizia, in particolare in materia di stupefacenti.

Le perquisizioni personali, estese anche ai veicoli nella loro disponibilità, hanno consentito agli agenti di rinvenire una bustina di hashish nascosta nel sottosella del motoveicolo di uno dei giovani.

A questi, pertanto, è stato contestato l'uso personale di stupefacenti con contestuale sequestro dell'hashish e fermo amministrativo del motoveicolo, in quanto era sprovvisto del titolo di guida - mai conseguito - e di revisione periodica.

© Riproduzione riservata