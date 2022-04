Trasporto aereo, dal 25 maggio operativi i voli tra Brindisi e Bolzano

Sara' operativo dal prossimo 25 maggio il nuovo volo Brindisi-Bolzano di SkyAlps. Il collegamento prevede due frequenze settimanali, il mercoledi' e il sabato. "Il volo su Bolzano, che rafforza la direttrice nord-sud fondamentale per la nostra regione, costituisce una grande opportunita' per l'industria turistica pugliese che nel Salento, per il cui territorio l'aeroporto di Brindisi e' porta di accesso privilegiata, ha uno dei suoi brand piu' affermati", spiega il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. Il collegamento si articolera': il mercoledi' Bolzano-Brindisi partenza alle 16.00 arrivo alle 18.00; il sabato 14:15-16:15. Brindisi-Bolzano, invece, 17:05-19:05 il mercoledi'; 18:50-20:50 il sabato.

"Siamo certi che SkyAlps si dimostrera' un partner commerciale affidabile -continua Vasile- con il quale sviluppare nuove e piu' importanti collaborazioni". Proprio sul piano dei collegamenti la prossima stagione per la Puglia, si preannuncia con volumi di traffico superiori a quelli della stagione record del 2019, come dimostrato dal consuntivo dello scorso mese di marzo che - informa Aeroporti di Puglia - ha registrato indici superiori (+13,8%) rispetto allo stesso mese di tre anni fa.

