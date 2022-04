Alessano, 35enne trovato sanguinante in casa. Mistero sulle ferite su collo e torace

Tragedia sfiorata ad Alessano, comune del Sud Salento, dove un 35enne è stato trovato in casa sanguinante con delle ferite da arma da taglio su collo e torace. A trovare il 35enne ferito è stata la moglie che ha immediatamente allertato i medici del 118 e i carabinieri. L'uomo, in stato confusionale, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Panico di Tricase dove è stato sottoposto a medicazione. Resta il mistero su come possa essersi procurato le ferite.

