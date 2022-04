Al Policlinico Riuniti di Foggia implementati i posti letto di Stroke Unit

Dotazione da sei a dieci della Struttura Complessa Ospedaliera di Neurologia, modello avanzato di trattamento dei disturbi cerebrovascolari, e i posti letto codice 28 per Unità Spinale e codice 75 per Gravi Cerebrolesioni Acquisite della Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa Universitaria. Via libera alla strategia di potenziamento della rete ospedaliera in Puglia, in attuazione del Regolamento regionale di riordino del sistema ospedaliero, a seguito della seduta della Giunta regionale.

Per il Policlinico Riuniti di Foggia è stata accolta l’implementazione dei posti letto di Neurologia della Stroke Unit, modello avanzato di trattamento dei disturbi cerebrovascolari, diretta dal Dott. Ciro Mundi, e la richiesta di rimodulazione dei posti di Riabilitazione, prevedendo espressamente i posti letto codice 28 per Unità Spinale e codice 75 per Gravi Cerebrolesioni Acquisite, nella Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, diretta dal Prof. Andrea Santamato. "L’implementazione dei posti letto, con relativa dotazione, da sei a dieci, per la Stroke Unit deliberata dalla Giunta Regionale è motivo di orgoglio per la Struttura di Neurologia ospedaliera del Policlinico Riuniti” - commenta il Direttore della Struttura di Neurologia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Ciro Mundi. La Struttura del Policlinico Riuniti garantisce l’esecuzione di tutte le terapie previste a seconda dei casi, farmacologiche, di radiologia interventistica e di neurochirurgia. Per questa completezza di intervento è stata classificata come Stroke Unit di II livello. Dalla sua istituzione, si praticano in media ogni anno circa 350 ricoveri per ictus cerebrale.

