Sub foggiano muore durante un'immersione a Vico Equense. Disposta l'autopsia

La vittima è Claudio Botticella, 69enne della provincia di Foggia. Il fatto è successo a Vico Equense. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto. Il corpo senza vita è stato recuperato al largo del Banco di Santa Croce. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle attrezzature e l’autopsia sulla salma, per risalire alle cause del decesso e alle eventualità responsabilità.

L'uomo stava partecipando ad un’immersione con altri sub di Castellammare di Stabia nei pressi di un noto lido di Vico Equense per poi spostarsi verso il santuario, quando per cause ancora da accertare non ha fatto rientro sulla terraferma come i suoi compagni di immersione. Nulla da fare per il 69enne: i soccorritori del 118 hanno potuto solamente constatarne il decesso.

