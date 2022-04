Falsi incidenti stradali a Taranto, coinvolti medici ed avvocati: 3 arresti

La Polizia di Stato e la Polizia Stradale per la Puglia di Bari, con l’operazione «Venere» di questa mattina, hanno notificato dieci provvedimenti cautelari a carico di altrettante persone tra medici ed avvocati della provincia di Taranto. Nello specifico si tratta di tre arresti domiciliari, un obbligo di presentazione agli uffici di polizia giudiziaria e di sei sospensioni dalla professione per 12 mesi. Gli arrestati indagati per associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali. Avrebbero creato «una vera e propria rete criminosa con il fine di conseguire l’indennizzo delle compagnie di assicurazioni attraverso la falsificazione, alterazione e costituzione di documentazione sanitaria» spiegano gli inquirenti.

