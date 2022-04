Una donna è stata investita da una Peugeot 208, in via provinciale San Vito, direzione Casale, poco dopo il passaggio a livello di via Osanna. A causa dell'incidente la donna ha sbattuto la testa ma era cosciente, subito soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato al Pronto Soccorso del Perrino per le analisi del caso. In entrambe le direzioni di marci si è formato incolonnamento gestito dai carabinieri motociclisti.

