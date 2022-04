Zecca dello Stato investe 31 mln per ampliamento sito Foggia

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di investire 31 milioni sull'ampliamento dell'unità produttiva di Foggia utilizzando i Contratti di programma della Regione Puglia, la misura agevolativa che si rivolge alle grandi imprese. Il contributo pubblico sarà di circa 6 milioni, un impatto occupazionale pari a 8 nuove unità e un'occupazione a regime per circa 290 lavoratori. La Giunta regionale ha approvato ieri il progetto definitivo valutato da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio regionale per l'attuazione degli aiuti. Saranno realizzati, spiegano dalla Regione, interventi di natura industriale e di efficientamento energetico per ampliare ulteriormente le produzioni esistenti nel sito pugliese. "Obiettivo del Poligrafico e Zecca dello Stato è quello di rendere lo stabilimento di Foggia un centro di eccellenza industriale della Regione Puglia", spiega in una nota la Regione. Oltre alle attività tradizionalmente svolte, dalla produzione di bollini farmaceutici, ricettari medici, produzione carta, sono state recentemente implementate progettualità per l'internalizzazione della produzione di carte speciali/filigranate ad alta sicurezza e per il settore olografico.

© Riproduzione riservata