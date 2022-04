Tamponamento a catena sulla tangenziale di Bari, code nei pressi di Japigia

Un tamponamento a catena fra una Nissan Micra, una Toyota e una Volkswagen, ha provocato l'ennesima mattinata caotica sulla Tangenziale di Bari. L'incidente, senza gravi conseguenze, è avvenuto poco prima dei curvoni di Japigia in direzione Sud. Inevitabile la coda di auto che si è formata sulla Statale, problema ormai quasi quotidiano su una delle arterie più trafficate della Puglia. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 per verificare le condizioni degli automobilisti, sono intervenute anche pattuglie della polizia stradale e dell'Anas per regolare il traffico.

