Trani, l'arcivescovo D'Ascenzo: "Pace professata solo a parole, spesso lontana dai fatti"

«Pasqua è il momento del passaggio dalla morte alla vita, e dovrebbe rappresentare l'occasione per riflettere su quello che invece sta accadendo nel mondo, con il passaggio dalla vita alla morte. La guerra in Ucraina e tutti gli altri conflitti ci fanno considerare che siamo ancora lontani da quella pace che professiamo a parole, ma troppo spesso non riusciamo ad assicurare con i fatti».

Così l'arcivescovo di Trani, monsignor Leonardo D'Ascenzo, nel tradizionale incontro con giornalisti alla vigilia delle festività pasquali. Anche la diocesi di Trani si prepara ad una ripresa a pieno regime dei riti della pietà popolare che accompagnano l'attività liturgica, ma il pensiero del presule va proprio a tutti i segnali negativi che arrivano non soltanto dai combattimenti, ma dalla vita di ogni giorno. «La pace - dice Monsignor D'Ascenzo - non dobbiamo costruirla solo quando c'è una guerra, ma quotidianamente con la costanza e l'impegno di persone che amano il prossimo e antepongono il bene comune all'egoismo».

© Riproduzione riservata