Tennistico il Catanzaro a Foggia. Termina 6-2 per i giallorossi

FOGGIA-CATANZARO 2-6

RETI: 5′ Curcio (F), 7′ Iemmello (C), 24′ Biasci (C), 39′ Vandeputte (C), 45′ Iemmello (C), 59′ Biasci (C), 69′ Gatti (C), 81′ Garofalo (F)

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao (46′ Rizzo); Rocca, Petermann, Garofalo; Merola (46′ Vitali), Turchetta (31′ Di Pasquale), Curcio. A disposizione: Volpe, Gallo, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Martino, Di Grazia, Di Paolantonio, Rizzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

CATANZARO (3-5-2:) Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas (75′ Bombagi), Vandeputte (75′ Rolando), Biasci (88′ Bjarkason), Iemmello (75′ Vazquez). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Welbeck, Vazquez, bombagi, Fazio, Maldonado, Bjakason, Pipicella, Rolando, Cianci. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari.

Note: espulso al 25′ Sciacca (F), ammoniti 34′ Rocca (F), 38′ Verna (C), 82′ Di Pasquale (F). Angoli 2-2. Recuperi 1′ pt e 13′ st. Al 69′ rigore sbagliato da Sounas (C)

Passano i calabresi con una partita perfette. Sei reti in casa del Foggia con i ragazzi di Vivarini che hanno espresso una grande prestazione. Foggia in vantaggio, poi Iemmello e soci segnano a ripetizione e portano a casa tre punti fondamentali per una buona posizione nella griglia dei play-off. Risultato giusto per una prestazione superlativa.

