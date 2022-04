Covid sul Gargano, drastico calo dei contagi: ecco i numeri

Drastico calo dei contagi da virus Covid sul Gargano nell’arco di un mese e mezzo. In tutti i comuni garganici si registrano numeri molto inferiori rispetto ai primi giorni di febbraio. Di seguito è riportato il bilancio attuale dei contagiati nei vari comuni del Gargano, secondo gli ultimi aggiornamenti riferiti e riportati dai rispettivi sindaci che hanno confermato come i dati sono confortanti rispetto al mese scorso:

Cagnano Varano: 78 positivi (al 1 febbraio erano 412);

Carpino: 30 positivi (al 1 febbraio erano 80);

Ischitella: 58 positivi (al 1 febbraio erano 117);

Peschici: 33 positivi (al 31 gennaio erano 132);

Rodi Garganico: 20 positivi (al 1 febbraio erano tra 50 e 60 positivi);

San Nicandro Garganico: 112 positivi (al 1 febbraio erano 350);

Vico del Gargano: 40 positivi (al 31 gennaio erano 120);

Vieste: 121 positivi (al 1 febbraio erano 260 positivi);

San Giovanni Rotondo: 381 positivi e 437 in quarantena (al 29

gennaio erano 623 positivi e 641 in quarantena);

Mattinata: 27 positivi e 7 in quarantena (al 30 gennaio erano 82

positivi e 11 in quarantena)

