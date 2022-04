Anziani coniugi su una motoape ribaltata a Polignano: morta la moglie, il marito in ospedale

Hanno avuto un incidente i due anziani allontanatisi da casa ieri pomeriggio a bordo di un Ape 50 di colore verde da c. da S. Andrea per il consueto giro in cerca di asparagi. Il mezzo è stato ritrovato in nottata nelle campagne di Polignano, ribaltato su un fianco. Ad avere la peggio, la signora Ottavia Palmitessa, invalida, trovata priva di vita. Il marito, rovinatole addosso, è attualmente ricoverato al San Giacomo. Potrebbe esser stato il forte vento a far cappottare il mezzo.

