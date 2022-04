San Giovanni Rotondo, ruba denaro dalla casa del negozio di famiglia: arrestato 21enne

A San Giovanni Rotondo, i carabinieri hanno arrestato un 21enne del posto per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale del padre, ha prelevato dalla cassa una cospicua somma di denaro. La tempestiva attività degli uomini dell'Arma ha permesso di rintracciare il ragazzo che durante il controllo ha opposto resistenza, e di recuperare la somma di denaro sottratta in precedenza.

A San Marco in Lamis, invece, i carabinieri hanno arrestato un 55enne del posto che, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso mentre si aggirava a piedi al di fuori della propria abitazione. A Vieste la Guardia di Finanza ha denunciato un soggetto per aver fornito, nel tentativo di ottenere il gratuito patrocinio dello Stato in un procedimento giudiziario-false informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale nonché sulla composizione del proprio nucleo familiare.

