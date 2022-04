Foggia, viola i domiciliari: arrestato un ventunenne

Nell’area dei Cinque Reali Siti, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno arrestato un 21enne del posto in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella in carcere a seguito delle violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Quest'ultimo dopo una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 10 gr. di cocaina, abilmente confezionata in piccole dosi pronte per la successiva distribuzione.

I carabinieri di Stornara, nell’ambito degli specifici servizi di pattugliamento rinforzati hanno arrestato un 27enne perché trasportava un manufatto esplosivo di fattura artigianale abilmente occultato all’interno dell’autovettura a lui in uso.

Ad Orsara di Puglia i finanzieri, nell’ambito dei servizi rafforzati lungo le principali arterie stradali all’esito di un controllo sulla strada statale hanno arrestato un 48enne per detenzione e porto illegale di una pistola semiautomatica cal. 7.65, con matricola abrasa.

