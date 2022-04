Barletta, bara abbandonata in un magazzino del cimitero. Cittadini indignati

È polemica a Barletta dopo che un cittadino ha rilasciato in rete la foto della bara di sua madre, deceduta il primo aprile scorso, apparentemente abbandonata in una stanza del civico cimitero.

La mamma era morta dopo essere stata ricoverata per Covid all'ospedale Dimiccoli, e dopo era stata trasferita in una stanza del camposanto che avrebbe dovuto fungere da camera mortuaria nell’attesa della tumulazione. Qual vano, però, è parso subito un deposito di oggetti accatastati alla meno peggio, tra una vecchia bicicletta abbandonata, una ruota di camion, stracci e sporcizia.

Non è dato conoscere se l'interessato abbia sporto denuncia per quanto avvenuto, ma quanto da lui segnalato sta indignando la città, mentre la politica è già da tempo distratta dalla campagna elettorale in corso per l'elezione del nuovo sindaco e consiglio comunale.

